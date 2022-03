Coppa Italia: Gas Sales si riporta in parità contro Perugia (1-1) DIRETTA

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-1 (25-22; 23-25)

AGGIORNAMENTI LIVE

DIRETTA RAI SPORT

Tutto pronto per la Final Four di Coppa Italia SuperLega: il trofeo con la coccarda tricolore sarà conteso e assegnato ancora una volta all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, maxi-impianto alle porte di Bologna già protagonista di edizioni spettacolari, nel 2017 e, senza soste, dal 2019 ad oggi. Solo la capienza limitata per legge al 60% impedirà il sold out. In lizza per l’edizione n. 44 sono Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano per aggiudicarsi la 44esima edizione.

Tra le novità assolute spicca la presenza del cronometro con 15 secondi di tempo per effettuare il servizio. Differente la collocazione delle panchine, ubicate in fronte TV. Innovativa la Video Check Room sperimentale lontana dal campo allestita dalla Lega Pallavolo Serie A. Finalissima in onda su Rai 2. La vincitrice della Del Monte® Coppa Italia SuperLega entrerà in Europa con il diritto di giocare nelle Coppe Europee 2022/23 (CEV Cup) e staccherà un pass per la Del Monte® Supercoppa.

Alle 15.15 di sabato è in programma la prima Semifinale, che vede in gara la Sir Safety Conad Perugia campione d’inverno, capolista della SuperLega Credem Banca e approdata in Semifinale grazie al 3-0 contro Padova. Seppur con qualche acciacco, i Block Devils sono tutti convocati per la kermesse tricolore a caccia della settima vittoria in altrettanti scontri diretti con la Gas Sales Piacenza, formazione che ha centrato la qualificazione grazie alla vittoria per 3-1 set a Modena nel derby. Umbri e piacentini non si sono mai sfidati in Coppa, la Gas Sales vuole scrivere la storia. Questa è l’undicesima partecipazione per la Sir, che ha alzato il trofeo al cielo due volte contro la Lube, mentre i piacentini affrontano per la terza volta la Coppa di SuperLega e in bacheca vantano una vittoria in finale con Bergamo nella Coppa di A2.

“Per la nostra giovane Società – le parole di coach Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza) – questo è un risultato storico e importantissimo. Le squadre che si sono qualificate sono quelle che hanno sicuramente meritato questo pass. La Del Monte®️ Coppa Italia è l’evento più bello prima dei Play Off. Lo affrontiamo con determinazione pur sapendo che stiamo affrontando un momento difficile. Ma è quando le cose vanno male che bisogna dare il meglio”.

“È il mio primo anno in Italia ed è bellissimo giocare in questo Campionato – sottolinea Antoine Brizard -. La Final Four sarà davvero una grande emozione: desideriamo far divertire tutti, compresi noi. Sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima e proveremo a giocare la migliore nostra pallavolo”.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Sir Safety Conad Perugia)



PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In Coppa Italia: Kamil Rychlicki – 7 punti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia), Maxwell Philip Holt – 8 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Wilfredo Leon Venero – 1 muro vincente ai 100, Sebastian Solé – 1 ace ai 100, Thijs Ter Horst – 7 punti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia); Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Aaron Russell – 2 attacchi vincenti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Il programma delle Finali Del Monte® Coppa Italia

Semifinale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Sabato 5 marzo 2022, ore 15.15

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Diretta Volleyballworld.tv

Semifinale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Sabato 5 marzo 2022, ore 17.45

Itas Trentino – Allianz Milano

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Diretta Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Domenica 6 marzo 2022, ore 15.00

Diretta RAI Due

Diretta streaming su raiplay.it

Diretta Volleyballworld.tv