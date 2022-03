Corsi di italiano ed educazione civica, lezioni per 26 stranieri a Gragnano

“Anche quest’anno vogliamo celebrare l’8 marzo, dando visibilità ad un’iniziativa a cui teniamo particolarmente e che, pur non essendo rivolta esclusivamente alle donne, tuttavia trova in loro i destinatari privilegiati”. Così il Sindaco Patrizia Calza nel presentare, insieme alla Assistente Sociale Dott.ssa Luisa Zioni e all’Assessore Marco Caviati, i corsi di lingua e di educazione civica attivati a Gragnano (Piacenza) a partire dal mese di novembre 2021 presso la Sala del Consiglio e che si concluderanno presumibilmente alla fine del mese di maggio.

Il progetto si articola in due corsi. Il primo, di 100 ore, tecnicamente definito Corso Pre-A1 e finanziato con risorse distrettuali, si effettua il venerdì dalle 9 alle 12; registra 12 iscrizioni ed è rivolto a persone che non conoscono la lingua italiana. Molte sono donne e diverse addirittura analfabete, ovvero incapaci di leggere e scrivere anche nella loro lingua di origine. Al secondo corso – A2 Fami, più avanzato, che si tiene il giovedì e venerdì dalle 9 alle 11 e 30, sono invece iscritte 14 persone. Per favorire la partecipazione e l’apprendimento, le signore possono portare con sé i figli essendo previsto un servizio di babysitteraggio.

“Con questa iniziativa intendiamo non solo promuovere la competenza della lettura e della scrittura italiana, ma anche la conoscenza dei servizi del territorio, del sistema scolastico italiano, del sistema sanitario della provincia di Piacenza – spiegano gli amministratori -. Per questo riteniamo questa attività particolarmente qualificante. Nel nostro territorio, come è noto ai Servizi Sociali, esistono infatti tante ‘donne invisibili’ che, sebbene residenti da anni in Italia, risultano completamente avulse dalla società in cui si trovano a vivere, senza alcuna relazione sociale perché impegnate esclusivamente nella cura familiare e limitate da vincoli culturali quindi, senza conoscenza dell’organizzazione della nostra società. Mentre i mariti sono inseriti nel sistema economico, lavorano e quindi si relazionano con l’esterno del nucleo familiare, loro, sradicate dal contesto originario, continuano tuttavia a vivere come in una ‘bolla’ separate dal resto del mondo ed emarginate. Riteniamo che l’offerta di questa opportunità sia una occasione molto importante per queste donne, madri e mogli. La loro integrazione è fondamentale per favorire una maggiore integrazione anche dei figli e quindi a evitare fenomeni di disagio sociale e di emarginazione forieri di molteplici problemi tra cui anche quelli della sicurezza”.

“Un modo per opporci alla ‘cultura dello scarto’ che denuncia Papa Francesco e che spesso riguarda le donne. Crediamo dunque che questa iniziativa, al di là di ogni retorica, ben rispetti lo spirito e i valori della Giornata sottesa all’8 marzo” – conclude il Sindaco.