Cortesie per gli ospiti fa ancora tappa a Piacenza. Eleonora e Rolando vincono la puntata

Cortesie per gli ospiti fa ancora tappa a Piacenza. Seconda puntata piacentina per il format di Real Time nell’arco di pochi giorni. I giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani sono stati ospiti di due coppie residenti nella nostra provincia.

Foto 2 di 2



Eleonora e Rolando, prendendo spunto dalla loro storia d’amore, hanno proposto il menù “Non è mai troppo tardi”: panini con paté, lasagne vegetariane, filetto al cartoccio e castagnaccio. Michela e Stefano invece si sono ispirati a Hemingway e alla Valtrebbia per il loro “C’è aria di mare in collina”: acciuge e gamberi in rete, scrigni di polenta e baccalà, la pescatrice nell’orto e torta di Vigolo.

A vincere la puntata sono stati Eleonora e Rolando.