“Da Piacenza rilanciamo l’orgoglio forzista. Con il centrodestra unito vinceremo ancora”

“Siamo qui per rilanciare l’orgoglio forzista, tenere il centrodestra più possibile unito e vincere le elezioni”. Punta diritto all’obiettivo la senatrice Anna Maria Bernini, presidente dei Senatori di Forza Italia, ospite degli azzurri di Piacenza, insieme ai colleghi Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali, e Enrico Aimi, coordinatore regionale Emilia-Romagna.

“Il momento è difficile, vogliamo essere al fianco del sindaco Patrizia Barbieri nel gestire la questione profughi e i cascami di una guerra che non abbiamo voluto – dice Bernini – ma di cui dobbiamo farci carico. Detto questo, Forza Italia sta bene, il centrodestra deve restare il più possibile unito e stare bene perché vogliamo vincere la città”.

Per il senatore Gasparri c’è la possibilità di riuscire a ricomporre la frattura con i Liberali. “Auspico la convergenza massima possibile, con le sigle del centrodestra nazionale, che sosterranno il sindaco Barbieri ma anche con le forze locali – dice -, civiche, il gruppo Liberali di Piacenza, che ho incontrato tante volte volte grazie alle iniziative che il presidente Sforza Fogliani promuove. Si devono chiarire degli aspetti politici e organizzativi: da quello che ho letto non si tratta di difficoltà insormontabili. Mi auguro ci possa essere un confronto tra i Liberali e il sindaco Barbieri, la cui candidatura nacque anche grazie al forte sostegno del presidente Sforza Fogliani. Questo nella franchezza che la politica richiede e con la buona volontà che la politica impone”.

Per il senatore Aimi Piacenza può ritornare agli antichi fasti che la videro come serbatoio di voti per Forza Italia, mentre il neocapogruppo a palazzo Mercanti, Andrea Pugni, “questo è il momento dei moderati”. “Le amministrative non sono facili per niente” dice Gabriele Girometta, coordinatore provinciale presente insieme al coordinatore cittadino Leonardo Bersani. “Ma noi contiamo di fare bene, grazie a chi ci sostiene e all’aiuto di persone competenti”.