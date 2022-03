“Ci troviamo a Piazzale Genova. No, anzi, al Respighi”. Non solo una scuola, ma un simbolo. Un luogo iconico che da tre quarti di secolo identifica una parte di città. E’ questo il liceo scientifico “Respighi” di Piacenza. Per celebrare i 75 anni da quando le lezioni si tengono nell’edificio di Piazzale Genova 1 – la scuola in realtà esiste da 98 anni – l’associazione “Amici del liceo Respighi” ha organizzato una serie di eventi ed iniziative per gli studenti, ma anche rivolte alla città e agli ex “respighiani”, al via nella mattinata del 22 marzo nell’aula cinema e che proseguiranno fino al 26 marzo (SCARICA LA LOCANDINA).

“Siamo un gruppo molto unito – ha evidenziato il presidente dell’associazione Ippolito Negri -, per questo abbiamo deciso di festeggiare questa ricorrenza: una tappa intermedia verso il centenario della scuola, che sarà nel 2024. In questo caso si celebra il legame forte tra l’istituzione scolastica e il monumento”.