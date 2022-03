“Dal 2017 ad oggi per la Pertite non è cambiato nulla: servono impegni concreti, non propaganda”.

Lo sollecita il Comitato Amici della Pertite in un comunicato, diffuso dopo la conferenza stampa tenutasi in mattinata nella sede di Legambiente.

“Dal 2017 ad oggi la situazione non è cambiata – dicono i rappresentanti del comitato – e nonostante le nostre continue sollecitazioni, insieme a quelle dei citadini che ci sostengono, i temi ancora sul tavolo da risolvere sono ancora gli stessi: lo spostamento della pista collaudo carri, la verifica dello stato della bonifica dell’area, e l’acquisizione da parte del comune che, a detta della Sindaca Patrizia Barbieri, avrebbe già messo a bilancio una somma per le procedure. Ancor più grave, secondo noi, il comportamento dei nostri parlamentari che, dopo aver dichiarato alla stampa di essere pronti a farsi carico della questione Pertite, non hanno fatto nulla”.

“Quello che quasi vent’anni fa è nato come un sogno, col passare del tempo è diventato un progetto condiviso da migliaia di cittadini che si aspettano, da chi ambisce di guidare questa città, che si faccia carico di questo progetto e si adoperi concretamente per realizzarlo. Pensiamo che dopo tanti anni il tempo delle promesse e degli impegni personali sia finito. È ora di muoversi lungo un percorso che da anni è stato chiaramente indicato dai piacentini”.

“Alla luce quindi, delle considerazioni fatte e avendo ben presente cosa comporta una campagna elettorale, come Comitato Pertite, diffidiamo partiti, movimenti e liste civiche in corsa alle prossime elezioni dallo strumentalizzare la Pertite a fini meramente propagandistici. Chiediamo invece, di poterci confrontare con candidati seriamente motivati ad inserire la realizzazione del Parco tra i punti cardine del proprio programma di governo spiegando alla cittadinanza il percorso che intenderebbero seguire per arrivare in tempi ragionevoli alla Pertite. Come ribadito più volte anche oggi, il tempo delle promesse è finito! È giunto il momento per il futuro sindaco di presentarsi ai piacentini con idee chiare e una “road map” che porti dritti al nostro parco”.