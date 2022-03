Dal Green Pass alle mascherine, cosa cambia dal 1 aprile: le regole del nuovo decreto Covid

Entrano in vigore da venerdì 1 aprile le nuove disposizione contenute nell’ultimo decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente le restrizioni attualmente in vigore. Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022; viene superato definitivamente anche il sistema delle zone colorate. Il Prefetto di Piacenza in una nota invita “a mantenere comunque alto il livello di attenzione e a rispettare le misure precauzionali che resteranno vigenti”.

Di seguito una sintesi delle misure principali

MASCHERINE – Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private. I dispositivi di protezione dovranno essere di tipo FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto (in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati), oltre ad eventi e competizioni sportive. Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

QUARANTENE E ISOLAMENTO – Il provvedimento elimina le quarantene precauzionali: dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Confermata invece la quarantena di sette giorni per i postivi al covid.

GREEN PASS – Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. Per quanto riguarda l’accesso al luogo di lavoro dall’entrata in vigore del Decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (ottenibile con vaccino, guarigione o tampone negativo).

Nel dettaglio, fino al 30 aprile 2022 il Green Pass base resterà in vigore per l’accesso ai seguenti servizi e attività:



– trasporti a lunga percorrenza

– mense e catering continuativo su base contrattuale;

– servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio

– concorsi pubblici;

– corsi di formazione pubblici e privati;

– colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

– partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sempre fino al 30 aprile il Green Pass rafforzato resterà invece in vigore per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere

– convegni e congressi;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

– feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO VACCINALE – Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

CAPIENZE IMPIANTI SPORTIVI – Ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti:

https://www.governo.it/it/coronavirus

https://www.salute.gov.it

https://www.miur.gov.it/