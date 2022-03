Dal primo di aprile torna il divieto di circolazione per i diesel euro 4

Inquinamento dell’aria e concentrazioni di polveri sottili (Pm10), il Comune di Piacenza comunica le nuove limitazioni al traffico in vigore dal primo di aprile, a seguito del termine dello stato d’emergenza sanitaria.

In conseguenza del termine dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e in base a quanto previsto dall’ordinanza comunale, dal primo aprile 2022 le limitazioni programmate al traffico, in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 nell’ambito del Piano aria integrato regionale, prevedono il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4. Qualora si rendessero necessarie limitazioni emergenziali (previsione di tre superamenti continuativi per i livelli di PM10) si introdurrebbe il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5.

In considerazione del bollettino odierno di Arpae, a Piacenza non c’è emergenza da Pm10, così come nelle altre province della Regione Emilia Romagna; giovedì 31 marzo e venerdì primo aprile sono quindi previste le seguenti misure di limitazione della circolazione:

– autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2;

– autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, (+Euro 4 a partire dal 1° aprile 2022);

– autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1;

– ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1.

Si ricorda che il bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il primo giorno lavorativo successivo, indicando se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno seguente. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per i livelli di PM10 in almeno una stazione della provincia, in base al meccanismo predittivo.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.piacenza.it/novita/notizie/liberiamo-laria