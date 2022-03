Dal terreno spunta una granata, interviene il Genio Pontieri

Intervento degli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri per la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto in un terreno privato nel comune di Alta Val Tidone, in località Trevozzo. Si trattava di una granata di artiglieria da 75 mm SHRAPNEL, di fabbricazione italiana.

Nella mattinata del 30 marzo sono scattate le operazioni, con il coordinamento della Prefettura: una volta rimosso dagli specialisti del Genio Pontieri, l’ordigno bellico (foto sotto) è stato fatto brillare.