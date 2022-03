Dalla Pubblica di Travo aiuti in partenza per il campo profughi in Romania

Dalla Pubblica Assistenza di Travo aiuti in partenza per il campo profughi in Romania.

Pannolini, coperte, stoviglie in carta, scarpe, calze e vestiti pesanti donati all’Associazione Festival Trebbia. Il tutto è partito stamattina, 5 marzo, alla volta di un campo profughi ucraini in Romania. Irina Turcanu di Festival Trebbia ha ringraziato la popolazione e il presidente della Pubblica Fiorenzo Bonetti per la tempestiva solidarietà.