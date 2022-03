Danni da rumore sui giovani, ancora posti disponibili per lo screening audiometrico in ospedale

Posti ancora disponibili per lo screening audiometrico gratuito dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Le visite avranno luogo, all’ospedale di Piacenza, venerdì 1 aprile, in occasione della prima Giornata nazionale “Prevenire i danni da rumore in età scolastica”.

Per questo, la Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, presieduta dal primario piacentino Domenico Cuda, ha organizzato un pomeriggio di screening gratuiti al quale saranno presenti un medico e due tecnici audiometristi. Per sfruttare questa opportunità, è necessario prenotare telefonando allo 0523.302413, dalle 8 alle 12, o scrivere una email a eventi@ausl.pc.it (specificando nome, cognome, data di nascita del bambino o ragazzo, oltre a nome, cognome e numero di telefono del genitore).

Oggi nel mondo un giovane su due è a rischio di perdita di udito a causa di una serie di fattori sempre più diffusi: rumori, cuffiette con volumi troppo alti ed esposizione a suoni troppo intensi. Lo evidenzia l’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità). Per questo è nata la giornata di sensibilizzazione, cui ha aderito l’Azienda Usl di Piacenza.