De Micheli “A Piacenza linea di trasporto interamente elettrica, in arrivo 26,5 milioni dal Ministero”

“Anche Piacenza avrà il suo primo sistema di trasporto rapido di massa attraverso una nuova linea dedicata con bus elettrici in grado collegare alcune delle direttrici più importanti della città, una sensibile riduzione dell’inquinamento e un aumento dell’offerta di mobilità alternativa a quella delle auto”. Lo afferma la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli, nell’annunciare l’ingente finanziamento di 26,5 milioni di euro destinato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al Comune di Piacenza.

“Si tratta di risorse a sostegno di tutti i progetti – precisa – di trasporto rapido di massa avanzati dalle città che da ministro ho inserito tra le opere finanziabili grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il progetto finanziato a Piacenza, che mercoledì arriverà in Conferenza Stato-Regioni, prevede la realizzazione di una linea con autobus ecologici a cosiddetto ‘transito rapido’(BRT, Bus rapid transit) della lunghezza 10,6 km, con la fornitura di 12 nuovi mezzi elettrici da 12 metri a ricarica esclusiva in deposito”.

“La nuova stazione per il deposito dei bus sorgerà in una superficie nei pressi della stazione ferroviaria e prevede un’area di sosta dotata di colonnine di ricarica ed un capannone adibito alla manutenzione dei mezzi”. “Grazie a questo sistema a basso impatto ambientale – sottolinea De Micheli – sarà possibile potenziare i collegamenti tra la zona di Piazzale Marconi e alcuni poli urbani strategici, come le sedi universitarie del Politecnico e della Cattolica a San Lazzaro, limitando la circolazione veicolare nel tessuto cittadino. Tra gli obiettivi del progetto anche quello di collegare il centro urbano con il nuovo ospedale di prossima realizzazione, una volta definita la sua collocazione”.