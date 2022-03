Demolizione ex Mercato Ortofrutticolo, “Dove la Lega governa i risultati si vedono”

L’ex mercato ortofrutticolo era stato lasciato abbandonato dall’amministrazione di centrosinistra nel 2013: ossia, quando fu deciso il trasferimento nella nuova sede, non fu previsto un riutilizzo e così, anno dopo anno, è stato occupato da senzatetto e malintenzionati. “Questo fu un errore gravissimo della precedente amministrazione, senza nessuna lungimiranza” Così dichiara Zandonella Assessore alla sicurezza.

“Abbiamo portato a termine quanto promesso: la demolizione. Siamo pronti a riqualificare quest’area dando a chi ne ha bisogno un parcheggio sicuro. La Lega durante il mandato ha lavorato con costanza per riuscire ad ottenere questo risultato e numerosi sono stati gli interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che ringraziamo di cuore, per arrestare delinquenti e spegnere incendi” prosegue Zandonella.

“Si era creato un problema di sicurezza e degrado non indifferente: abbiamo risolto il disagio creato dalla sinistra. Ora nascerà un parcheggio gratuito per tutti i residenti della zona e che potrà essere usato anche dai pendolari, perchè si troverà a circa 2 minuti a piedi dal parcheggio esistente lato via dei Pisoni” dice Paolo Mancioppi, Assessore all’ambiente, mobilità e servizi per il cittadino.

Come ha fatto notare il segretario regionale della Lega, il senatore Andrea Ostellari, si tratta di “un’altra promessa mantenuta. Dove governiamo i risultati si vedono. »

Rimane chiara l’intenzione della Lega a cercare nuove risorse da destinare a interventi simili per la riqualificazione della città, per renderla a misura d’uomo, con azioni concrete e di buon senso.