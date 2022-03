Dentro e fuori le mura, una giornata a Sarmato tra natura e storia

Una giornata ricca di storia e natura a Sarmato, per una giornata ricca di spunti, con tante occasioni per scoprire posti poco conosciuti e nascosti della provincia piacentina. E’ la proposta di Val Tidone Lentamente per sabato 2 aprile, in collaborazione con il progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”, vincitore del “Bando Città che legge 2020”.

Durante la mattina si inizierà con un itinerario d’argine, alla ricerca di scorci nascosti sul Po e di spunti che facciano riflettere su uno dei paesaggi più caratteristici della nostra provincia. L’escursione a piedi, un anello con partenza e arrivo a Sarmato, avrà una lunghezza di 11 km, un dislivello non significativo e una durata stimata di 4 ore, soste comprese. Al rientro nel centro storico, pranzo a cura del centro anziani, con tortelli fatti in casa e antipasti misti o in alternativa pranzo al sacco. Nel pomeriggio si ripartirà per calarsi nel contesto storico e culturale del centro storico, insieme all’Associazione San Rocco e con la possibilità di visitare il castello. A fine escursione, alle 16.30, sarà possibile assistere alla presentazione del libro di Guido Conti, “Il grande fiume Po”, che sarà tenuta sotto le mura del castello.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 di sabato 2 aprile a Sarmato, davanti alla stazione ferroviaria. Costo dell’escursione 10€ (8€ soci del Sentiero del Tidone). Sono a carico dei partecipanti tutti i costi non espressamente indicati, come pranzo e ingresso al castello. Prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo (per motivi assicurativi) con il modulo presente al seguente link urly.it/3mcjr. Per informazioni: Giuseppe Noroni 3297265227 – nomad.geography@gmail.com.