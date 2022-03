Diploma in canto al Conservatorio per Juliusz Loranzi, figlio del presidente della Tampa Lirica

Nel Salone del Conservatorio, davanti ad un numeroso pubblico formato da amici, musici e da appassionati ed alla presenza di autorità musicali, come la direttrice del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, Maria Grazia Petrali, e la direttrice della Fondazione Teatri, Cristina Ferrari, Juliusz Loranzi, figlio del presidente della “Tampa Lirica” Carlo, ha conseguito il Diploma Accademico di 1 livello in Disciplina Musicali Canto meritando 105/110 al termine di una esecuzione di brani di alto repertorio come cantante basso con musiche di Franz Schubert (“Gute Nacht”), Johannes Brahms (”Die Mainacht”), Richard Wagner (Tannhausert -”Oh du mein holder”), Vincenzo Bellini (Norma “Ite sul colle”), Giuseppe Verdi (Macbeth “Come dal ciel precipita” e Don Carlo “Ella giammai mi amò”) sempre accompagnato al pianoforte dal maestro Elio Scaravella.

Molto bella ed interessante la presentazione dei temi musicali dal titolo “La Notte nel melodramma romantico” che ha avuto nella professoressa Patrizia Florio una brillante relatrice, mentre un doveroso riconoscimento va alla docente preparatore Professoressa Adelisa Tabiadon.