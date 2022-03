Disturbi alimentari, due ambulatori aperti per informazioni su anoressia e bulimia

Nei prossimi giorni viene celebrata in Italia la Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi dell’alimentazione. L’iniziativa è stata nata nel 2012 dall’associazione “Mi Nutro di Vita”, sull’idea di un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): anoressia, bulimia, binge eating e tante nuove forme ancora.

L’Azienda Usl di Piacenza, in stretta sinergia con l’associazione Puntoeacapo, aderisce anche quest’anno alla giornata, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza sempre più diffusa sul problema e far conoscere alla comunità il modello organizzativo proposto sul territorio: quello del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato, in una logica di rete tra servizi e con la persona al centro della cura.

Per la presa in carico dei casi di Dca, infatti, è impegnata un’équipe interdisciplinare e multiprofessionale. La cura è duplice: si lavora sia sulla componente fisica sia su quella psichica del disturbo, attraverso trattamenti ambulatoriali, riabilitazione psico-nutrizionale in day hospital o in residenza e ricoveri ospedalieri in caso di emergenze metaboliche.

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla:

­- martedì 15 marzo, l’ambulatorio dedicato ai Disturbi del comportamento alimentare rimane aperto, ad accesso libero, dalle ore 9 alle 12. Il servizio si trova nel nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, edificio 1 A, secondo piano e si occupa della presa in carico di pazienti adulti con DCA.

– venerdì 18 marzo, la Neuropsichiatria psicologia infanzia e adolescenza (NPIA) sarà disponibile all’accesso del pubblico dalle ore 9 alle 13. La sede è quella di piazzale Milano 6, primo piano. Sarà proiettato in continuo anche un filmato già realizzato nella semiresidenza gestita dal servizio e un video con le testimonianze di alcune ragazze.

In entrambe le mattine, il personale sanitario sarà disponibile per colloqui e per la distribuzione di materiale informativo.

– Sabato 19 marzo, in Sala Colonne (nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, edificio 6 A) è in programma un evento informativo promosso dall’associazione Puntoeacapo insieme all’Azienda Usl di Piacenza. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui Disturbi del comportamento alimentare: la mattina di approfondimento è rivolta ai professionisti sanitari, ai familiari, ai volontari, agli insegnanti e agli educatori, nonché ovviamente a tutti i cittadini interessati, per presentare i servizi attivi sul nostro territorio e anche per riflettere insieme sull’impatto che la pandemia e i social hanno sui DCA.

per informazione e modalità di partecipazione: www.ausl.pc.it