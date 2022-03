Domenica la “Festa di San Giuseppe”, le modifiche alla viabilità

In occasione della tradizionale “Festa di San Giuseppe”, dalle ore 6 alle ore 20 di domenica 13 marzo, in via Campagna a Piacenza, nel tratto compreso tra via San Bartolomeo e Cantone del Cristo, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, nonché i mezzi di soccorso), mentre in via Astorri, nel tratto compreso tra via Ghittoni e via Campagna, e in via San Sepolcro, nel tratto compreso fra via Ghittoni e via Campagna, è istituita la revoca del senso unico di circolazione.

Inoltre, sempre in via Campagna, nel tratto compreso tra via San Bartolomeo e Cantone del Cristo, ma dalle ore 6 di domenica 13 sino alle ore 7 di lunedì 14 marzo, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Lavori in via San Marco – Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili in uno stabile in fase di ristrutturazione, dalle ore 7 alle ore 13 di martedì 15 marzo, in via San Marco, nel tratto compreso tra via Mandelli e vicolo Borghi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e quello di circolazione.