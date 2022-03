Dopo la battuta d’arresto, tornano a salire i contagi in settimana (+ 31,6%)

Dopo la battuta d’arresto delle ultime settimane, torna a salire la curva dei contagi a Piacenza. Nell’ultima settimana (7 – 13 marzo), sono stati registrati 746 nuovi positivi con un incremento del 31,6%. E’ quanto riporta l’ultimo report diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

263 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in aumento rispetto alla scorsa settimana anche in Emilia Romagna (+ 20,8%), così come in Lombardia (+ 25,3%) e nel resto del Paese (+ 32,7%). Il numero dei nuovi positivi è di 263 su 100mila abitanti a Piacenza, 381 in Emilia Romagna, 586 in Italia. In leggero calo rispetto alla scorsa settimana dei tamponi eseguiti (6565), con un netto aumento però della percentuale dei positivi che passa da 8.4% a 11.4%.

Complessivamente, l’incidenza è salita in tutte le fasce d’età, ma in maniera più netta tra gli adulti: salgono da 250 a 323 casi ogni 100mila abitanti, ad esempio tra i piacentini di età compresa tra i 18 e 40 anni. Idem per i cittadini di età compresa tra i 41 e i 64 anni: qui l’incidenza dei contaggi passa da 183 a 267 casi ogni 100mila abitanti.

QUARANTENA – Di pari passo sale anche il numero delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passa da 837 a 1.101. Sono positive 772 persone, mentre i contatti stretti o rientri da zone a rischio sono 329.

USCA – Riprende quota anche il lavoro delle Usca, che passa a 198 richieste (erano 150 la scorsa settimana).

CRA – Stabili i casi positivi anche nelle Cra: si contano in questa settimana 11 nuove diagnosi tra gli ospiti e 4 fra gli operatori: si tratta di casi tutti asintomatici, rilevati nell’ambito dello screening periodico che si effettua da mesi nelle diverse strutture.

OSPEDALE – La media giornaliera degli accessi in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid rimane attestata su 5 casi. I ricoveri in ospedale continuano, per ora, a scendere. La media settimanale è di 62 (erano 83 nei sette giorni precedenti). Il 13 marzo si contavano 56 degenti positivi. Stazionaria anche la situazione in Terapia intensiva, con due casi. I decessi della settimana sono 4: una persona con meno di 60 anni, 1 di età compresa tra 61 e 79 anni e due ultraottantenni.