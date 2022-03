Droga nel parco, la polizia locale segnala quattro giovanissimi

Polizia Locale, gli esiti dei controlli effettuati nei giorni scorsi nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare nei parchi cittadini

Proseguono i controlli del territorio ad opera della Polizia Locale. In particolare, il Nucleo dedicato alle frazioni ed al vicinato porta avanti l’attività di pattugliamento del territorio, con un’attenzione speciale rivolta alle segnalazioni qualificate dei gruppi di controllo di vicinato. Nei giorni scorsi, i controlli – svolti in abiti civili – hanno dato esito positivo, portando all’identificazione di quattro persone, tra le quali due minorenni, e di due individui (da poco maggiorenni) segnalati alla Prefettura. La sostanza sequestrata è stata sottoposta a un preliminare esame con il Drug Test – strumentazione acquistata dall’amministrazione comunale per aiutare gli agenti in situazioni come queste – e, come prevede la procedura, sarà inviata al laboratorio designato per un’analisi più approfondita. Sulla base delle norme di legge, ora le decisioni relative alla situazione dei minori e alle eventuali sanzioni da applicare saranno in capo alla Prefettura.

“Troppo spesso parchi e giardini frequentati da famiglie e bambini – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – diventano luoghi di ritrovo per gruppi di giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Da qualche mese a questa parte, l’attività di contrasto a questo preoccupante fenomeno, svolta con impegno e professionalità dalla Polizia Locale, si avvale del prezioso contributo garantito dai gruppi di controllo di vicinato, che rappresentano un fondamentale presidio di osservazione del territorio. La vicinanza e il rapporto di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sta portando, settimana dopo settimana, a risultati concreti e, come in questo caso, si traduce in controlli che consentono il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di giovanissimi purtroppo coinvolti. Ringrazio quindi gli agenti della Polizia Locale per questi controlli in prima linea e i cittadini che prestano la loro collaborazione in un’attività di grande utilità e significato civili”.