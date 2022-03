Due studenti ruandesi si formeranno al centro Tice, il progetto di cooperazione internazionale

Il prossimo anno accademico due studenti ruandesi si formeranno al centro per l’apprendimento Tice di Piacenza nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale tra l’Università di Parma e University of Rwanda. Un Erasmus Plus Key Action 1 Mobility for learners and staff è stato infatti vinto dal Centro Universitario per la Cooperazione internazionale (CUCI) dell’ateneo e viene finanziato dall’Unione Europea.

Per questo nella mattinata del 3 marzo ha compiuto una visita al Centro Tice il professor Eugène Rutembesa dal’University of Rwanda. L’incontro del professore ruandese con il team di Tice si inserisce nel progetto di scambio internazione che ha per oggetto uno degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Il bando, oltre alle università, ha coinvolto realtà come Tice che si occupano di ricerca e innovazione nell’ambito dei servizi psicologici. Il professore Eugène Rutembesa accompagnato dalla presidente di Tice Francesca Cavallini ha visitato le sedi di Tice incontrando la Valentina Tirelli referente delle attività cliniche e il dottor Vascelli che si occupa di life long learning.