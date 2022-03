Nella giornata di venerdì 1 aprile sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane centro occidentali e aree collinari occidentali della Regione Emilia Romagna. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree montane orientali, sulle aree collinari centro-orientali e sulle aree di bassa collina occidentale. Ventilazione in attenuazione dalle ore serali.

Le previsioni di Arpae per venerdì primo aprile indicano al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Per quanto riguarda sabato 2 aprile, la tendenza all’aumento della nuvolosità si registrerà nel pomeriggio in pianura, con piogge sparse, mentre sui rilievi il cielo si prevede molto nuvoloso con deboli nevicate; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità.