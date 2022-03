E’ tornata la pioggia, ma è troppo scarsa: solo 12 millimetri in città

E’ tornata la pioggia a Piacenza e sulla provincia. Ma è troppo poca finora la quantità d’acqua caduta nell’arco delle ultime ore per cambiare il quadro di siccità estrema che ci accompagna dalla fine del 2021. A Piacenza città sono stati cumulati poco meno di 12mm di acqua, come rileva la centralina di Arpae. Non dissimile la situazione nei centri della provincia: a Bobbio sono caduti 14 mm, a Bettola 21mm, a Ferriere 22mm, a Ottone 20mm.

IL QUADRO DELLE PRECIPITAZIONI IN PROVINCIA IN TEMPO REALE

Valori troppo scarsi, praticamente l’acqua sufficiente a bagnare la superficie della terra finora rimasta asciutta. Non resta che sperare in un protrarsi della fase di instabilità anche nei prossimi giorni e confidare in nuove precipitazioni.

Le previsioni di Arpae per venerdì primo aprile indicano al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Per quanto riguarda sabato 2 aprile, la tendenza all’aumento della nuvolosità si registrerà nel pomeriggio in pianura, con piogge sparse, mentre sui rilievi il cielo si prevede molto nuvoloso con deboli nevicate; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità.