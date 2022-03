Fin dal primo giorno il gruppo degli Educatori di Strada educa al valore della condivisione, della gentilezza, del prendersi cura e, quindi, alla pace. Il team si è interrogato sul come poter, ulteriormente, dare un contributo significativo. Hanno, quindi, pensato che, come Educatori di Strada, possono dar voce e contribuire concretamente in quello che già si sta facendo a Piacenza.

Per questo motivo mettono a disposizione ApeCart, il mezzo motorizzato della comunità piacentina, per dare un piccolo contributo e diffondere la pace. Ogni lunedì passeranno direttamente a casa di chi vuole donare qualcosa di buono per il popolo ucraino in fuga da una guerra inaccettabile.

Foto 3 di 5









Gli Educatori di Strada porteranno le donazioni presso il centro di raccolta in Piazza Cittadella, gestito dai volontari di Anpas. Questo è l’elenco dei prodotti che si intende raccogliere:

– Pasta e riso

– Fette biscottate

– Cibi in scatola a lunga scadenza

. Barattoli di conserve

– Latte in polvere e omogenizzati per bambini

– Prodotti per igiene personale, intima e per neonati

Per partecipare alla raccolta con ApeCart basterà scrivete un messaggio su Whatsapp al numero 339 2350136.

Il team degli Educatori di Strada vuole anche far notare che ci sono altri moti per contribuire alla pace. Per chi preferisce può aiutare economicamente, attraverso alcuni canali importanti, come:

Croce Rossa Italiana – www.cri.it/emergenzaucraina/

UNICEF – www.bit.ly/donazioniunicefemergenzaucraina

Emergency – www.bit.ly/donaoraemergency

Caritas di Piacenza – Bonifico tramite banca di Piacenza intestato a Fondazione Caritas Piacenza

IBAN: IT61A0515612600CC0000032157 Causale: Emergenza Ucraina

Oppure versamento diretto presso gli uffici in Via Giordani, 21 a Piacenza dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì

Per chi non può donare può contribuire informandosi e informando, leggendo quanto accade su canali attendibili. Eccone alcuni consigliati da Educatori di Strada:

– www.ft.com

– www.ilpost.it

– www.internazionale.it

– www.twitter.com/dlfabbri

– www.instagram.com/avvocathy

– www.instagram.com/torcha

– www.instagram.com/factanza

– www.instagram.com/ceciliasala

– www.instagram.com/choramedia

– www.instagram.com/will_ita

– www.instagram.com/winear

– www.instagram.com/ispigram

– www.instagram.com/patricktombola

– www.youtube.com/c/geopop

– www.youtube.com/user/breakingitaly

Attenzione, però, a non cadere nelle fake news. Ci sono due siti che aiutano a diffidare da alcune notizie:

– www.facta.news/…/crisi-russia-ucraina-la…/

– www.bufale.net/tag/ucraina/

Infine, gli Educatori di Strada, ci tengono a citare Gandalf, lo stregone del racconto fantasy “Il signore degli anelli”, che spiega perfettamente il senso di tutte queste piccole azioni di pace:

“Sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada l’oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore”.