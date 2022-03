Eleonora Abbagnato protagonista di “Soirèe de danse” domenica al Municipale

L’étoile internazionale Eleonora Abbagnato sarà protagonista di Soirée de danse al Teatro Municipale di Piacenza domenica 3 aprile, alle ore 16, nell’ambito della Stagione Danza 2022 della Fondazione Teatri di Piacenza, con i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma da lei diretti.

Nel programma di Soirée de danse, alcuni dei più celebri estratti dal repertorio di ieri e di oggi, firmati da grandi coreografi. Il gala si aprirà con Stabat Mater, coreografia di Benjamin Peck su musica di Antonio Vivaldi, per proseguire con un caposaldo del balletto classico-romantico come Giselle, e poi con Il Corsaro, coreografia di Marius Petipa e la musica di Riccardo Drigo, e Il pipistrello sulla musica di Johann Strauss figlio e le coreografie di Roland Petit. A seguire un’altra perla del repertorio classico, il pas de deux del Cigno Bianco da Il lago dei cigni, tra i più amati balletti dell’Ottocento, sulle indimenticabili musiche di Cajkovskj e le coreografie di Lev Ivanov. Non mancheranno pezzi contemporanei, come la Suite da Le Parc di Angelin Preljocaj, tra i coreografi più importanti e innovativi della nouvelle danse francese. Chiuderanno il programma alcuni estratti dalle coreografie di Roland Petit, Proust, ou les intermittences du coeur e Cheek to cheek.

Un gala, prodotto da Daniele Cipriani Entertainment e adatto a un pubblico trasversale, con un cast tutto italiano che vedrà sul palcoscenico, insieme a Eleonora Abbagnato, i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma: l’étoile Susanna Salvi, i primi ballerini Claudio Cocino, Michele Satriano, Alessio Rezza, i solisti Marianna Suriano, Giorgia Calenda, Rebecca Storani (ospite), Giacomo Castellana e ancora Simone Agrò, Giovanni Castelli, Antonello Mastrangelo, Giovanna Pisani, Massimiliano Rizzo, Flavia Stocchi.

La celebre étoile Eleonora Abbagnato ha interpretato le creazioni dei più grandi maestri della coreografia, come Roland Petit, Pina Bausch, William Forsythe, John Neumeier, Jiří Kylián, Jerome Robbins, Maurice Béjart e Angelin Preljocaj, e nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Nel 2013, dopo aver danzato Carmen di Roland Petit, viene nominata étoile, prima italiana a raggiungere questo traguardo all’Opéra di Parigi. È regolarmente invitata a danzare all’estero. Dal 2015 è direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

