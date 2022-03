Elezioni Piacenza, proseguono gli incontri del M5s. Appuntamento l’11 marzo

Intervento del M5s di Piacenza

Nell’ottica della presentazione di una propria lista alle prossime elezioni amministrative, il gruppo del Movimento 5stelle locale si incontra nella sala della partecipazione di via Taverna 39 per proseguire il lavoro. Il prossimo incontro si terrà l’11 marzo, alle 21. I positivi riscontri al recente appello che abbiamo fatto sono testimonianza della presenza in città di tanti elettori del Movimento, che vogliono vedere ancora rappresentata la loro voce all’interno delle istituzioni locali. Siamo parte della coalizione che vede come candidato sindaco Stefano Cugini, e all’interno della stessa sono presenti i tanti temi che da sempre ci appartengono.

Partecipazione, difesa e valorizzazione dell’ambiente, mobilità davvero sostenibile, lotta alle diseguaglianze, sono solo alcuni dei valori che all’interno di Alternativa per Piacenza rivestono importanza primaria. Se difendere e portare avanti questi temi significa essere etichettati, come continuiamo a leggere, sinistra radicale o massimalista evidentemente si è perso negli anni il vero significato della parola sinistra e quali siano i valori per cui spendersi che davvero ci differenzino dalla destra e da chi, come scopo primario ha la gestione del potere. Il movimento è e sarà sempre dalla parte dei cittadini, per una società dove nessuno deve rimaner indietro, tanto più in un momento come questo.

Noi non siamo sognatori, massimalisti o altro. Noi siamo quelli che non si stancano di pensare che cambiare si può, si deve. Con impegno, passione e studio. Se qualcuno si riconosce nei nostri valori e vuole spendersi per la nostra comunità lo aspettiamo. Venerdì 11 marzo ore 21, sala di via Taverna 39 oppure m5spiacenza@gmail.com.