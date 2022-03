Fallisce nella notte l’assalto alla farmacia di Castelvetro

Sempre più, negli ultimi mesi, le farmacie vengono visitate dai ladri: così stanotte due individui sono stati rilevati dalle telecamere dell’impianto di allarme della farmacia di Castelvetro (Piacenza).

In pochi minuti la pattuglia di Metronotte Piacenza è giunta sul posto, grazie al sistema di intervento Lasatron – Metronotte Vigilanza. I ladri hanno quindi solo potuto tentare l’effrazione, per poi scappare a mani vuote. Subito coinvolti anche i carabinieri: indagini sono in corso, grazie anche alle immagini registrate.