Fare dell’arte il proprio mestiere: nasce “Bottega Xnl”

Nasce Bottega XNL, nuovo progetto incentrato sulle arti teatrale e cinematografica, grazie alla Fondazione di Piacenza che inserisce un importante tassello nello sviluppo di XNL Piacenza, come centro delle arti contemporanee. Ispirato all’idea delle botteghe rinascimentali, il nuovo progetto troverà sede all’ultimo piano del palazzo di via Santa Franca, all’interno del quadrilatero dell’arte di Piacenza, tra il conservatorio Nicolini, il teatro Municipale e il teatro dei Filodrammatici, la Galleria Ricci Oddi.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati dal presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, Paola Pedrazzini, direttrice artistica Bottega XNL, Marco Bellocchio, presidente Fondazione Fare Cinema, Marco Baliani, regista teatrale, Leonardo Di Costanzo, regista cinematografico. La ‘bottega’, presentata nel corso di una conferenza stampa moderata dalla giornalista Donata Meneghelli, è pensata come un luogo in cui i maestri di cinema e teatro possano tramandare i propri saperi a allievi che vogliano fare di quell’arte il loro mestiere. Proprio per questo, sempre all’interno di XNL troveranno sede sia la Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, e l’istituto di Teatro Antico dell’Emilia Romagna, che promuove il Festival di Veleia.

Verranno così promossi corsi di alta formazione artistica – Fare Cinema e Fare Teatro – rivolti a giovani appena usciti dalle scuole d’arte teatrale e cinematografica, con la realizzazione di cortometraggi o spettacoli teatrali, aprendosi al tempo stesso alla città, con rassegne e laboratori, rivolti alle scuole e non solo. I primi due grandi Maestri di Bottega saranno il regista cinematografico Leonardo Di Costanzo e il regista, autore e attore teatrale Marco Baliani, che hanno accolto l’invito ad aprire l’esperienza delle botteghe di cinema e teatro. Resta poi saldo il rapporto con i luoghi che hanno visto germogliare le esperienze di Fare Cinema e Fare Teatro, Bobbio e Veleia, generando un percorso virtuoso di promozione culturale che coinvolge la città e la Provincia.

Gli studenti intenzionati a prendere parte al progetto dovranno partecipare a un bando (riservato a ragazzi under 35): il primo ad uscire, nei prossimi giorni, sarà Fare Teatro, con il regista Marco Baliani. Lo spettacolo che sarà prodotto verrà presentato a Veleia, nella rassegna estiva, in prima nazionale. Il master del regista Leonardo Di Costanzo si terrà, invece, a settembre. Il corto che verrà realizzato sarà presentato nelle successive edizioni del Bobbio Film Festival.