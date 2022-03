Fermato in stazione grazie al fiuto di Helly, cane antidroga della Finanza. Sequestrati 5mila euro in banconote

Nei giorni scorsi, proprio in occasione dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, una pattuglia della Guardia di Finanza di Piacenza, ha fermato un uomo, segnalato dal cane antidroga Helly, rinvenendo – addosso allo stesso – sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

Conseguentemente i militari operanti procedevano all’ispezione del bagaglio a mano in possesso della persona fermata riscontrando, all’interno della borsa, la presenza di 5mila euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare ulteriori 50 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.