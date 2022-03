“Festival Musica Madre Divina”, il 19 marzo visita guidata dedicata alla Madonna Sistina

Sabato 19 marzo alle ore 16 e 30 eccezionalmente in occasione del concerto “Super Omnes Speciosa” nella chiesa di San Sisto, torna una visita guidata in presenza nell’ex Monastero seguendo il percorso dell’amatissima mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”. Sarà così possibile scoprire la storia del complesso monumentale e del celebre dipinto di Raffaello, appositamente realizzato per il monastero piacentino.

Alla fine della visita prenderà avvio il concerto, primo dei tre appuntamenti previsti all’interno del “Festival Musica Madre Divina”, organizzato dall’Associazione Musicale Banda Larga e reso possibile grazie al Co-mune di Piacenza – Piacenza riparte con la Cultura – e alla collaborazione della Diocesi Piacenza – Bobbio nell’ambito delle Celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale.

La prenotazione della visita è obbligatoria per il contingentamento dei partecipanti. Per prenotare scrivere una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com o chiamare il 331 4606435 dalle 10 alle 18. Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2. Costo: biglietto speciale 10,00 €

Museo Kronos

