Finisce con l’auto nella piscina di un ristorante: illeso. È successo poco dopo le 21 di domenica 6 marzo a Chiavenna Landi. Alla guida della vettura, una Volkswagen Polo, un cinquantenne che, probabilmente in una fase di manovra in retromarcia, non si è accorto della piscina nell’area esterna del locale.

L’auto è affondata e per liberare il conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza che lo hanno estratto dall’abitacolo.

Per lui un lieve stato dì ipotermia: è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e dal personale infermieristico del 118 dì Fiorenzuola D’Arda. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Monticelli.

