Fiorenzuola, altro scontro salvezza: al Pavesi arriva la Pro Patria

Altra sfida salvezza per il Fiorenzuola, che mercoledì ospita al “Pavesi” la Pro Patria nel turno infrasettimanale di campionato (fischio d’inizio ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

I rossoneri arrivano da una prova decisamente positiva sul campo del Mantova, ma con il grande rammarico per un successo sfumato nel recupero e che sarebbe stato pesantissimo in chiave classifica. Resta comunque l’ottima prestazione della squadra di Tabbiani, che attraversa un momento positivo e può guardare con fiducia ad una fase particolarmente delicata della stagione: dopo la gara di mercoledì, domenica 20 marzo sarà tempo di derby con il Piacenza. Al “Pavesi” arriverà una Pro Patria rilanciata dal rotondo successo per 5-1 sul fanalino di coda Giana Erminio e staccata di due punti dai rossoneri, vittoriosi nella gara di andata grazie ad un gol in pieno recupero di Palmieri.

“Sono contento del modo in cui i ragazzi hanno interpretato la gara di Mantova, c’è il dispiacere di non aver trovato i tre punti che sarebbero stati un bel mattone sulla salvezza – le parole di Tabbiani, che dovrà rinunciare allo squalificato Cavalli -. La squadra sta bene, le gare ormai sono tutte importanti e dobbiamo ancora fare dei punti per arrivare al traguardo: certamente una vittoria a Mantova ci avrebbe permesso di guardare tutto con occhi diversi, ma il calcio è anche questo. La partita di mercoledì contro la Pro Patria è molto importante, ma se l’atteggiamento della squadra rimane questo dobbiamo solo stare sereni”.

“Sarà una gara con parecchie difficoltà – inquadra la sfida il tecnico della Pro Patria Sala -, il Fiorenzuola è squadra con un’identità ben precisa. Da qui alla fine saranno tutte partite difficili, dovremo tenere alta l’attenzione”.