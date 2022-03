Fiorenzuola, cambio allenatore per l’Under 17: saluta Dall’Igna, al suo posto Luigi Erbaggio

Fiorenzuola, si dimette l’allenatore dell’Under 17 Giovanni Dall’Igna. Al suo posto Luigi Erbaggio.

Lo comunica la società in una nota, in cui specifica che Dall’Igna ha rassegnato le dimissioni “per motivi personali. La società – prosegue la nota – ringrazia Dall’Igna per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura un futuro personale ricco di soddisfazioni”.

Il Fiorenzuola accoglie poi il nuovo mister, Luigi Erbaggio. “Classe 1970 – spiega la nota del club – nativo di Pozzuoli ed ex calciatore del Piacenza Calcio nella rosa della squadra 1992/1993. Da allenatore, Erbaggio ha inoltre avuto esperienze importanti sia in settori giovanili (tra i quali menzioniamo Chievo Verona e Brescia come esempi) che in prima squadra. A Luigi Erbaggio il benvenuto da parte di tutta la società e l’augurio di buon lavoro con la squadra Under 17”.