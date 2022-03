Fiorenzuola sul campo del Mantova per proseguire il momento positivo

Due vittorie consecutive e sei punti importantissimi per il Fiorenzuola, che guarda ora alla trasferta sul campo del Mantova (domenica, fischio d’inizio alle 12.30).

Grazie ai successi di misura contro Pergolettese e Virtus Verona i rossoneri si sono allontanati dalla zona playout e mettono ora nel mirino proprio il Mantova, distante un solo punto dalla squadra di Tabbiani che cercherà di sfruttare il momento favorevole in vista della volata salvezza. I virgiliani dal canto loro sono a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive, l’ultima (non senza polemiche per il rigore che ha deciso la partita) contro la capolista Sudtirol.

Per il Fiorenzuola si apre oltretutto una settimana importante: mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale di campionato, al “Pavesi” arriverà la Pro Patria per un’altra sfida salvezza, prima del derby di domenica 20 marzo contro il Piacenza. Qualche problema di formazione per Tabbiani causa influenza che ha colpito alcuni giocatori. “Contro la Virtus abbiamo giocato una bella partita, è la prima volta che otteniamo due vittorie consecutive – le parole del tecnico -. La stagione è fatta di tanti step e bisogna sempre migliorare, sia a livello individuale che di collettivo. Ora serve continuità di risultati e prestazioni, sono sicuro che la squadra raggiungerà l’obiettivo perchè vedo i ragazzi con grande entusiasmo: il gruppo è composto da persone eccezionali e insieme abbiamo superato un periodo negativo dal punto di vista dei risultati”.

“E’ uno scontro diretto, entrambi stiamo facendo un percorso con grandi sacrifici e vogliamo arrivare il prima possibile alla quota salvezza – inquadra la gara il tecnico del Mantova Galderisi -. Il Fiorenzuola ha un’idea di gioco molto buona, sono bravi nel palleggio e con un’identità ben precisa: dovremo stare attenti. E’ un campionato molto equilibrato e difficile, dobbiamo limitare gli errori per essere competitivi”.