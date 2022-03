“Fondazione vittime dei reati, aprirsi al contributo dei privati per allargare raggio d’azione”

“Una realtà con una mission molto importante, un unicum a livello nazionale che, però, potrebbe aprirsi al contributo economico del privato e del privato-sociale per avere una maggiore disponibilità economica e ampliare il proprio raggio d’azione”. Così Valentina Stragliati, consigliera regionale piacentina della Lega, ha commentato in commissione Parità l’Audizione del Presidente e della Direttrice della “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”, Carlo Lucarelli e Elena Zaccherini, in merito all’attività per il biennio 2019-2020.

“Si tratta di un ente che svolge un ruolo importantissimo in quanto spesso le ferite di alcuni soggetti sono difficili da curare e richiedono molto tempo e la Fondazione è in grado di dare risposte concrete a casi di cui il pubblico non può farsi carico per un lasso temporale così ampio” ha rilevato l’esponente del Carroccio, sollecitando a una valutazione circa l’allargamento della platea dei destinatari: “Attualmente all’attenzione dell’ente arrivano solo casi certificati e segnalati dai sindaci. Tuttavia ci sono numerosi casi di violenza sommersa, di cui i servizi sociali non sono a conoscenza. Sarebbe importante poter allargare le maglie della platea in modo che un maggior numero di vittime di violenze, possano usufruire di questi indispensabili aiuti” ha concluso Stragliati.