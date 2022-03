Fondi Pnrr per i Giardini Margherita “Progetto di riqualificazione da 1,6 milioni”

Un progetto da 1 milione e 600mila euro per la riqualificazione dei Giardini Margherita attraverso i fondi del Pnrr. Ad annunciarlo l’assessore comunale all’ambiente Paolo Mancioppi in risposta ad una mozione presentata da Antonio Levoni (Liberali), con la quale si denunciava il “grave stato di incuria e degrado in cui versano i giardini Margherita e Merluzzo” chiedendo di intervenire destinando allo scopo parte dell’avanzo di bilancio.

“I Giardini Margherita – ha spiegato Mancioppi – sono l’unico giardino storico della città e come tali possono essere candidati per ottenere un finanziamento importante nell’ambito del Pnrr: con gli uffici stiamo definendo le ultime schede per la candidatura. Si tratta di un progetto complessivo di valorizzazione – per l’importo di un milione e 600mila euro per restituire un’area così importante alla città. L’attenzione su quest’area è massima – ha aggiunto l’assessore, invitando Levoni a ritirare la mozione -, la candidatura c’è, i fondi del Pnrr ci sono, è un treno sul quale intendiamo salire”. “Sui Giardini Merluzzo, che non rientrano nel Pnrr, – ha concluso – si può invece prevedere un investimento da valutare con il prossimo bilancio”.

“L’oggetto della mia mozione non è il Pnrr, ma i giardini Margherita e Merluzzo, mi interessa che siano tenuti in ordine – la replica di Levoni -: vorrei capire per cosa saranno utilizzati questi fondi. Per sistemare le panchine, raccogliere le foglie, rimettere in funzione la fontana, pulire i monumenti, non servono un milione e 600mila euro. Come mai oggi i Giardini Margherita e Merluzzo sono in queste condizioni? Chi paghiamo per effettuare la manutenzione? Chiedo di investire i soldi necessari per sistemare i giardini, cerchiamo di investire bene i nostri soldi”. La mozione è stata approvata, con l’astensione del gruppo consiliare della Lega.

LA DISCUSSIONE – “Fare gli splendidi con i soldi degli altri è facile per tutti, ma dobbiamo parlare anche dell’ordinaria amministrazione, che in questo mandato non c’è stata – ha detto Stefano Cugini (Misto) – Una condizione dei Giardini Margherita come quella di questi ultimi anni non si è mai vista”. “I problemi – ha osservato Sergio Dagnino (5 Stelle) nascono quando uno spazio non ha una identità e uno scopo ben preciso: quando gli spazi non hanno una funzione definita sono abbandonati, e quando sono abbandonati, o mal frequentati, hanno bisogno di manutenzione e diventano problematici”. “Bene la partecipazione al bando – ha affermato Michele Giardino (Misto) – ma davanti ad una ipotesi di fattibilità e senza avere i soldi in cassa non si può chiedere al consigliere Levoni di ritirare la mozione. Io lavoro davanti ai Giardini Margherita, sul fronte della manutenzione è stato fatto molto poco. Non possiamo usare il Pnrr come la bacchetta magica, bisogna occuparsi anche della gestione ordinaria, altrimenti il problema si ripresenterà una volta chiuso il cantiere”.

“Vale davvero la pena di affrontare la questione di questi giardini, che sono il biglietto da visita della città” – ha affermato Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune). “Ben venga il finanziamento del Pnrr – ha aggiunto Giulia Piroli (Pd) -, ma non possiamo che certificare un fallimento di questa amministrazione rispetto ai Giardini Margherita, in questi anni, a parte le panchine anti-bivacco non si è visto alcun risultato”. Sulla stessa linea anche Roberto Colla (Pc Oltre): “In questi cinque anni credo che, a parte qualche intervento spot, poco sia stato fatto. Finchè non partiranno i lavori dobbiamo garantire la quotidianità, è necessario rivitalizzare queste aree organizzando eventi e portando gente”. Per Christian Fiazza (Pd) “sono numerosissime le aree della città che in maniera oggettiva risultano tristemente abbandonate”.

“Sono andato di persona a verificare la situazione dopo aver ricevuto la mozione del consigliere Levoni non mi sembra che ci sia oggi una situazione così degradata e peggiore di qualche anno fa – ha invece spiegato Gian Carlo Migli (Fratelli d’Italia) -. Penso che, sulla base di quanto affermato dall’assessore Mancioppi, l’intervento richiesto dalla mozione dovrebbe concentrarsi sui Giardini Merluzzo piuttosto che sui Margherita oggetto dei fondi del Pnrr”. “Anch’io non ho visto quel degrado così tanto decantato da alcune persone – ha convenuto Carlo Segalini (Lega Nord) -, anzi devo dire che negli ultimi cinque anni la situazione è migliorata parecchio”.