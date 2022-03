Formati i gironi dei campionati giovanili di baseball: gli avversari dei biancorossi

Le tre formazioni giovanili del Piacenza hanno conosciuto in queste ore quelle che saranno le loro avversarie nei campionati che partiranno, inizialmente nella zona Emilia Ovest, il fine settimana del 9-10 aprile.

Partiamo con l’Under 15 che farà parte di un girone da 8 composto anche da Sala Baganza (PR), Junior Parma, Crocetta Parma, Collecchio (PR), Poviglio (RE) e Codogno (LO). Esordio sabato 9 al De Benedetti (ore 16,30) contro Sala Baganza. Girone da 4 invece per gli Under 14 che avranno di fronte Junior, Crocetta e Oltretorrente, tutte di Parma. Prima in trasferta domenica 10 (ore 10) ospiti della Crocetta. Infine i più piccoli, gli Under 12, giocheranno inseriti in girone da 9 con Junior, Collecchio, Reggio Emilia, Parma Lions, Parma Bears, Oltretorrente e Poviglio. Esordio sabato 9 a Collecchio (ore 16,30). Un cammino impegnativo per tutte le squadre biancorosse che, come regular season, andrà fino a luglio.

Nel frattempo domenica scorsa sono proseguite le amichevole di preparazione con la sconfitta a Codogno per l’Under 15 ( 9-3) e la vittoria in casa con gli Old Rags Lodi per l’U14 (14-8). Domenica prossima verrà riproposta Codogno-Piacenza U15 alle 10,30.