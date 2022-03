Forme e suoni in movimento, mostra – performance di Andrea Alkin Reggioli a Casa Clizia

Venerdì 4 marzo a partire dalle ore 18 dal piazzale di Eataly a Piacenza, partirà l’inaugurazione itinerante della mostra di Andrea Alkin Reggioli, che terminerà a Casa Clizia, nella sede centrale dell’Associazione in via Somaglia 12, dove la mostra avrà sede fino al 18 marzo.

Si tratta di un evento itinerante che occuperà il centro di Piacenza, con cinque tappe fondamentali: partenza dal parcheggio di Eataly, per seguire via pietro vago, dove si assisterà ad una prima lettura; il pubblico potrà seguire verso l’Hotel Ovest e lì di fronte godere della seconda lettura; successivamente, lungo via imperatrice Angilberga si svilupperà la terza lettura, prima di arrivare a Casa Clizia: i testi in oggetto saranno testi inediti di Clizia Tanoni, scritti dall’attrice scomparsa nel 2015, a Montreal, dove ha vissuto per diverso tempo negli ultimi anni della sua vita. L’ultima tappa del percorso si conclude presso Casa Clizia, il luogo in cui si terrà la mostra “Forme e suoni in movimento” dell’artista Andrea Alkin Reggioli, a partire, appunto da venerdì 4 a venerdì 18 marzo, con le seguenti scansioni di apertura: dal lunedì al venerdì su prenotazione ai numeri indicati; sabato e domenica dalle 11 alle 19.

Per l’inaugurazione, dalle ore 20, sarà poi presentata una performance interpretata dalla danzatrice e performer Ornella Trespidi, che si calerà nei panni del una danzatrice dello spettacolo di danza Fundamentals, diretto dall’artista nel 2019 e rappresenterà uno dei concetti trattati nello spettacolo, ovvero, il processo del ragionamento. L’inaugurazione terminerà alle 21.30. Info e prenotazioni al 3331741885 o scrivendo a casaclizia@gmail.com.

Visitare anche

@CasaClizia

@sportellodiascoltojump

www.casaclizia.it

BIO – ANDREA ALKIN REGGIOLI – Nasce a Dobritč in Bulgaria nel 1990. Fin da piccolo manifesta una particolare predilezione per il disegno, che lo induce a frequentare il liceo artistico. Anche la musica lo attrae. Studia batteria e suona in un gruppo musicale. Conseguito il diploma, predilige la carriera artistica e si iscrive al corso di Laurea Triennale in Pittura e Arti Visive della N.A.B.A, la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano. Si dedica alla ricerca di un codice espressivo personale nel campo delle arti visive, idoneo a rappresentare le proprie idee e il proprio vissuto interiore. Nel 2013 frequenta il biennio specialistico di Arti Visive e Studi Curatoriali. Amplia il proprio orizzonte artistico esplorando il mondo della musica e della danza, avvia collaborazioni con musicisti e coreografi. Nel 2016 si laurea a pieni voti con la tesi Forme e Suoni in Movimento, che evidenzia la capacità dell’artista di fondere i linguaggi visuale, musicale e coreutico, nella realizzazione di performances e spettacoli.