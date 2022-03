Forza Italia “Al lavoro per il Barbieri-bis, il sindaco merita la riconferma”

“Patrizia Barbieri merita la più ampia riconferma e il sostegno di tutta la città e dei suoi abitanti”.

Così Forza Italia Piacenza interviene sulle prossime elezioni amministrative: “Da mesi – spiegano – il nostro partito è al lavoro per formare una lista di persone nuove e di qualità da portare alle elezioni amministrative di Piacenza a supporto della coalizione di Centrodestra e del Sindaco Barbieri. Indubbie sono state le capacità sue e della giunta, ma bisogna anche contestualizzare bene le difficoltà che ci ha portato la pandemia, con due ondate molto pesanti; terminate quelle, ora ci si confronta con una guerra molto vicino a casa che rischia di trascinare in una crisi economica tutta l’Europa intera”.

“Ora – proseguono -, nell’ avvicinarsi delle elezioni, assistiamo al solito balletto di critiche da parte di chi è avversario dell’amministrazione uscente e ci sta, perché è il naturale gioco delle parti. Però alzi la mano chi non ha vissuto a livello personale o lavorativo difficoltà o disagi nella vita quotidiana, perché col Covid si fermavano le attività e mancava il personale nelle aziende e non si andava avanti con il lavoro programmato? E pensate che per chi gestisce la cosa pubblica non abbia incontrato le stesse difficoltà e magari avrebbe voluto anche fare di più ma di fatto ne è stato impossibilitato?”.

“Forza Italia sta elaborando un suo programma da presentare al Sindaco e alla coalizione, con i temi che tanto sono cari a tutti, vedi ambiente, sanità, sicurezza, viabilità, sviluppo tecnologico e implementazione dei trasporti pubblici, attenzione ai bisogni di anziani e disabili e delle opportunità di lavoro per i giovani. Su queste tematiche stiamo lavorando per il bene di Piacenza, com’è nello spirito dei nostri iscritti e simpatizzanti ,ma abbiamo anche bisogno del sostegno di tutti i civici e i moderati che si riconoscono nei valori di centro e liberali che ci contraddistinguono”.

“Chi ha a cuore davvero il bene della città – conclude Forza Italia – è sempre il benvenuto nel nostro Partito e se lo ritiene si può pure candidare sotto la nostra bandiera che da sempre significa meno tasse e una cosa pubblica vicina al cittadino contribuente. L’esperienza del consigliere uscente Andrea Pugni, unita all’entusiasmo e alla competenza dei nuovi candidati, sarà un valore aggiunto per Patrizia Barbieri, ne siamo sicuri. Stiamo iniziando una campagna social per comunicare le nostre idee: sempre sui social trovate il modo per contattarci e darci i vostri suggerimenti”.