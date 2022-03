Un foulard morbido come una carezza, dai colori che sanno di primavera e di speranza. E’ il gradito dono dei Rotary Fiorenzuola e al Rotary Piacenza Sant’Antonino per le operatrici delle rete delle Cure Palliative di Piacenza. A loro è stato donato il foulard d’autore firmati Regina Schrecker in segno di ringraziamento per il grande lavoro svolto durante l’emergenza del Covid-19.

La consegna è avvenuta alla Casa di Iris, alla presenza della stilista Regina Schrecker, promotrice di questa iniziativa di solidarietà che ha già fatto tappa in tanti altri centri sanitari italiani, delle presidenti del Rotary Fiorenzuola e Rotary Piacenza Sant’Antonino, Tiziana Meneghelli e Monica Patroni, Raffaella Bertè, responsabile della rete delle Cure Palliative dell’Ausl di Piacenza, Stefano Pavesi, eletto presidente per l’anno 2022/2023 del Rotary di Fiorenzuola, e Sergio Fuochi presidente dell’associazione Amici della Casa di Iris.

Foto 2 di 2



“Tutti e 7 i Rotary Club di Piacenza hanno dedicato un service all’hospice di Piacenza, attività che vedrà la consegna di un’autovettura per la struttura nei prossimi giorni. Abbiamo però voluto riconoscere l’impegno di chi ha fatto della propria vita una missione, quella di aiutare gli altri – hanno sottolineato Tiziana Meneghelli e Monica Patroni -. Conoscendo personalmente Regina e la sua iniziativa a sostegno dei sanitari impegnati durante la pandemia, come Rotray Fiorenzuola e Rotary Piacenza Sant’Antonino abbiamo ritenuto di fare un omaggio alle operatrici della rete delle cure palliative. E’ un riconoscimento alla loro professionalità e della loro umanità, nel stare accanto a chi soffre”.

“L’idea di realizzare questi foulard è nata durante il primo lockdown: ho voluto realizzare un omaggio dedicato al personale medico e paramedico – spiega la stilista Regina Schrecker – che durante la terribile prima fase della pandemia ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. E’ stato davvero difficile poterli produrre, due anni fa, perché era tutto chiuso, ma ci siamo riusciti: la prima donazione è andata allo Spallanzani, dove vennero ricoverati i turisti cinesi positivi al covid, e la seconda è stata consegnata a Lodi, provincia che vide i primi casi tra gli italiani. Dopo quelle prime donazioni, sono stata in tantissime strutture: il mio foulard è un gesto di speranza e di rinascita, ma allo stesso tempo serve a non dimenticare. Non a caso ho lasciato la firma 2020, perché dobbiamo ricordare questo momento difficile e la bottaglia che stiamo ancora combattendo”.