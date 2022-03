Frane, pericolosità elevata per quasi 8mila persone “A rischiare di più sono gli anziani”

Sono quasi 8mila le persone in provincia di Piacenza che vivono in zone ad elevata e molto elevata pericolosità da frana.

A dirlo è il rapporto 2021 sul “Dissesto idrogeologico in Italia”, presentato nella mattinata del 7 marzo dall’Ispra. Una fotografia che fornisce il quadro di riferimento nazionale sulla pericolosità associata a frane, alluvioni e sull’erosione costiera dell’intero territorio italiano. Il dossier evidenzia come aumenti nel 2021 la superficie nazionale potenzialmente soggetta a frane e alluvioni: l’incremento sfiora rispettivamente il 4% e il 19% rispetto al 2017. Quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità.

Nel 2021 – spiega il report Ispra -, oltre 540 mila famiglie e 1.300.000 abitanti vivono in zone a rischio frane (13% giovani con età < 15 anni, 64% adulti tra 15 e 64 anni e 23% anziani con età > 64 anni), mentre sono circa 3 milioni di famiglie e quasi 7 milioni gli abitanti residenti in aree a rischio alluvione. Le regioni con i valori più elevati di popolazione che vive nelle aree a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna (quasi 3 milioni di abitanti a rischio), Toscana (oltre 1 milione), Campania (oltre 580 mila), Veneto (quasi 575 mila), Lombardia (oltre 475 mila), e Liguria (oltre 366 mila).

In questo quadro, Piacenza segnala 7.727 (il 2,7% del totale dei residenti in provincia) persone che vivono in zone a rischio elevato e molto elevato di frane, a cui si aggiungono 1.623 persone che abitano in zone a pericolosità media. Secondo il report, a rischiare di più sono gli anziani: Piacenza è infatti la provincia italiana con la percentuale maggiore di over 64 nella popolazione che vivono in zone a rischio frane (il 36,7%). Sono solo tre le province che superano il 30% di anziani a rischio: dopo Piacenza ci sono Alessandria (31,8%) e Pavia (30,3%).

RANCAN (LEGA) “RISCHIO IDROGEOLOGICO, REGIONE AUMENTI INVESTIMENTI SULLA PREVENZIONE” – Per scongiurare seriamente il rischio idrogeologico attuale, è necessario che la Giunta Bonaccini aumenti gli stanziamenti previsti in bilancio per la difesa del suolo, in una misura che sia parametrata e proporzionata al rischio”. Così il capogruppo della Lega Er, il piacentino Matteo Rancan, commenta “Dissesto idrogeologico in Italia”, il rapporto 2021 presentato questa mattina dall’Ispra che fornisce il quadro di riferimento nazionale sulla pericolosità associata a frane, alluvioni e sull’erosione costiera dell’intero territorio italiano, secondo il quale la regione Emilia-Romagna è quella che presenta i valori più elevati di popolazione che vive nelle aree a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, con quasi 3 milioni di abitanti a rischio.

“Contro il rischio di calamità naturali occorre agire per tempo prendendo decisioni e approntando soluzioni concrete e tempestive, in un’ottica di progettualità concreta e integrata tra i vari enti regionali (Aipo, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale ela Protezione civile) onde evitare di limitarsi alla periodica e drammatica conta dei danni. Pertanto è bene che la Regione Emilia-Romagna, investa sulla prevenzione mettendo in sicurezza il nostro territorio” conclude Rancan.