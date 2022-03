Fratelli d’Italia, sabato l’onorevole Giovanni Donzelli a Piacenza con Barbieri e Tagliaferri

L’onorevole Giovanni Donzelli, membro dell’Esecutivo Nazionale e Responsabile dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, sarà ospite a Piacenza nella mattinata di sabato 2 aprile (ore 12:15).

L’incontro sarà ai giardini di via Emanuelli, angolo via Campesio. Ad intervenire, insieme all’on. Donzelli, saranno il sindaco in carica e candidato per il centrodestra alle elezioni comunali di giugno Patrizia Barbieri, con il coordinamento del consigliere regionale di FdI Giancarlo Tagliaferri. “La scelta di promuovere, sin da ora, incontri nei vari luoghi della città, è pienamente nel solco del nostro modo di fare politica ed occuparci della cosa pubblica, mettendoci la faccia ed incontrando i piacentini in prima persona” commenta in una nota il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia.