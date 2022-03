Frenata per il Busa Trasporti: Jovi Volley vince per 3-0 a Gossolengo

Sconfitta per il Busa Trasporti nella ventesima giornata di serie C: Jovi Volley conquista l’intera posta in palio superando la formazione MioVolley in classifica.

Con Bianchini e Ferri indisponibili coach Anni manda in campo la diagonale Colombini-Moretti, Galibardi e Sansò bande, Martino e Nappa centrali con Passerini libero. Piuttosto altalenante l’avvio di gara con Moretti e Sansò che portano lo score sul 10-8. Le reggiane rispondono incrementando le percentuali in attacco spingendosi fino al 12-16. L’ingresso di Cor-dani e un ace di Nappa limitano in parte il distacco (14-17) poi Jovi Volley riorganizza le idee e trova il 17-25.

Brusca la partenza del secondo parziale con coach Anni a chiamare il primo timeout sullo 0-4. Il Busa Trasporti ritrova compattezza raggiungendo le ospiti sul dieci pari poi sono ancora le reggia-ne ad imprimere un cambio di passo (12-16). La reazione biancoblu è soltanto parziale: Martino firma il 14-19, Jovi preme nuovamente fino al 18-25. Nel terzo set le ospiti rivoluzionano la formazione ma a cambiare è anche la verve del MioVolley che duella punto su punto con le avversarie. Sono però le reggiane a conquistare la vittoria con il 23-25 che vale lo 0-3 finale.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-JOVI VOLLEY RE 0-3 (17-25; 18-25; 23-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Colombini, Moretti 5, Sansò 8, Galibardi 5, Cordani 2, Martino 5, Nappa 6, Bossalini 1, Passerini (L). NE: Boselli, Longinotti (L). All. Anni