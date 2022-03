Fuga di gas a Carpaneto, vigili del fuoco al lavoro

A Carpaneto, in via Roma, alcuni residenti hanno telefonato al 115 perché allarmati da un forte odore di gas. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto alle verifiche del caso, individuando una perdita nella condotta posta sotto il manto stradale. La via del paese è stata chiusa dagli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero – sul posto anche il Comandante Paolo Giovannini – e in ausilio anche una pattuglia dei carabinieri. Non c’è pericolo per le abitazioni e stanno già intervenendo i tecnici del metano per ripristinare la tubatura.