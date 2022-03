Fumara fa due su due contro Ostiano: vittoria esterna al tiebreak (2-3)

Vittoria da due punti nella seconda sfida settimanale con Ostiano: dopo il 3-1 conquistato sul campo di casa, il Fumara riesce a superare le cremonesi anche in trasferta trovando così quota venti in classifica. Coach Codeluppi manda in campo Allasia e Liguori in diagonale, Amatori e Guaschino al centro, Falcucci e Scarabelli in banda con Nasi libero.

Parte meglio il MioVolley che riesce a contenere le iniziative offensive di Ostiano rendendosi pericoloso al servizio. Il Fumara riesce a restare in avanti (16-13), le padrone di casa trovano il punto del 17-20 ma qui un break biancoblu spinge definitivamente il punteggio sul 20-25. Le cremonesi non vogliono lasciare nulla di intentato nel secondo parziale e trovano qualche punto a muro: pallone dopo pallone lo score non sembra sbloccarsi (16-15) ma Ostiano trova lo spunto giusto nel finale riuscendo a chiudere sul 25-21. Destino piuttosto diverso nel terzo set dove le biancoblu di coach Codeluppi trovano fin da subito i giri giusti per mettere in difficoltà la formazione di casa (4-8). Liguori e Scarabelli premono (8-16), Ostiano risponde troppo tardivamente concedendo il vantaggio nel conto set alle biancoblu.

L’ottimo terzo parziale però non spegne le velleità di rimonta cremonesi: la squadra di coach Bonini rende la pariglia alle biancoblu con un’ottima partenza (8-3), il Fumara smarrisce la concretezza del set precedente ritrovandosi piuttosto indietro nel punteggio (16-8). Scarabelli e compagne reagiscono ma è troppo tardi, si chiude sul 25-18 e con un tiebreak da giocare. Nel set breve regna l’equilibrio tanto che sul cambio campo lo score è di 8-7. Sul 9-10 però Ostiano incappa in qualche imprecisione di troppo, il Fumara non resta a guardare e ne approfitta per l’allungo finale che vale il 12-15 e la vittoria per 3-2.

CSV RA.MA. OSTIANO-FUMARA MIOVOLLEY 2-3 (17-25; 25-21; 16-25; 25-18; 12-15)

CSV RA.MA. OSTIANO: Gagliardi, Frigerio 14, Focaccia 11, Falotico 6, Bertaiola 12, Magri 1, Pinet-ti 16, Volta (L). NE: Barbiero, Martinelli, Braga (L). All. Bonini-Leali

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 3, Caviati, Liguori 20, Chinosi 4, Scarabelli 17, Falcucci 8, Antola, Sacchi, Amatori 1, Guaschino 12, Nedeljkovic 5, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco;