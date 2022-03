Gas Sales Bluenergy, parte l’avvetura playoff: primo atto a Trento

Archiviata la spettacolare Regular Season 2021/22, la SuperLega Credem Banca vira verso i Play Off Scudetto con la prima giornata dei Quarti di Finale. La formula per accedere alle Semifinali è al meglio delle tre partite.

Si comincia sabato 26 marzo, con prima battuta alle 20.30, tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La terza forza della classifica finale ospita la sesta squadra in graduatoria. Si tratta di un remake della passata stagione: all’epoca furono i gialloblù a imporsi in entrambi i confronti, così come nelle due sfide della Regular Season appena conclusa e negli altri 4 incroci. Di fronte alla propria bestia nera, gli emiliani cercano la prima vittoria al nono tentativo. L’Itas, che quest’anno ha già alzato al cielo la Del Monte® Supercoppa, ha disputato la Finalissima di Del Monte® Coppa Italia e si è qualificata per le Semifinali di Champions con Perugia, nell’ultimo turno della Prima Fase ha rimediato una sconfitta in tre set a Cisterna di Latina scendendo in campo con una formazione rimaneggiata.

Gas Sales Bluenergy in fiducia grazie al successo esterno per 3-0 in Calabria, ottenuto soffocando le speranze di salvezza della Tonno Callipo. Alla BLM Group Arena si presentano da rivali due ex trentini, Antonov e Russell. Grandi numeri per Kaziyski, a 19 punti dai 5000 in Italia. “Partecipare ai Play Off – le parole di Francesco Recine – è sempre una grandissima emozione, il nostro obiettivo come squadra è di arrivare in alto. Sarà una partita difficile visto anche com’è andata la precedente con Trento, ma siamo molto agguerriti e orgogliosi dei nostri traguardi: faremo del nostro meglio per continuare e dare del filo da torcere ai nostri avversari. Finora con Itas Trentino non abbiamo ancora dato il massimo, questa è la nostra opportunità per mostrare quanto valiamo e giocarci la rivincita”.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Itas Trentino).



PRECEDENTI NELLA STAGIONE 2021/22: 2 in Regular Season (2 successi Trento).



PRECEDENTI AI PLAY OFF: 2 nei Quarti di Finale Play Off 2020/21 (2 successi Trento).



EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: nessuno.

In carriera: Oreste Cavuto – 3 attacchi vincenti ai 1000, – 3 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski – 19 punti ai 5000, Alessandro Michieletto – 31 punti ai 900 (Itas Trentino); Adis Lagumdzija – 32 punti ai 900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

IL PROGRAMMA

1a Giornata di Quarti Play Off SuperLega Credem Banca

Sabato 26 Marzo 2022, ore 20.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Simbari Armando, Brancati Rocco (Rossi Alessandro)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Tomasi Andrea

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 27 Marzo 2022, ore 18.00

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Milano

Arbitri: Zanussi Umberto, Zavater Marco (De Nard Andrea)

Video Check: Danieli Roberto

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta RAI Sport

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Arbitri: Boris Roberto, Pozzato Andrea (Angelucci Claudia)

Video Check: Natalini Giulia

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta Volleyballworld.tv

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna

Arbitri: Cappello Gianluca, Caretti Stefano (Carcione Vincenzo)

Video Check: Giulietti Fabrizio

Segnapunti: D’Auria Chiara

Diretta Volleyballworld.tv