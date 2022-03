Gas Sales Bluenergy, sabato lo staff tecnico incontra i tifosi

Sabato 2 aprile presso l’Official Temporary Store di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza sarà possibile incontrare lo staff tecnico biancorosso: coach Lorenzo Bernardi; Massimo Botti, secondo allenatore e Alessandro Fei, team manager della squadra insieme a Renato Barbon, Responsabile tecnico settore giovanile e Massimo Piazzi, allenatore settore giovanile. Dalle 10 alle 12 i biancorossi saranno a disposizione dei tifosi per firmare autografi, scattare foto e fornire preziosi consigli tecnici.

Saranno presenti anche i promotori del Museo del Volley Piacentino. Un’occasione per ammirare i cimeli raccolti dagli anni ’70 fino ad oggi, accogliere nuovi e vecchi appassionati e ufficializzare le modalità di ritiro delle chiavette contenenti la storia del volley piacentino. Sabato sarà inoltre possibile prenotare il merchandising della squadra in promozione e i biglietti della partita tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Itas Trentino di domenica 3 aprile alle ore 18 presso il PalabancaSport.