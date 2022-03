Gas Sales Bluenergy – Verona in campo nell’anticipo di campionato DIRETTA

SUPERLEGA – 12^ GIORNATA RITORNO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY 2-0

(25-19 25-23)

Dodicesima giornata per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – giovedì 10 marzo alle ore 20 – nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World). I piacentini affronteranno tra le mura amiche del Palabanca il Verona Volley, nel match che ha cambiato data per consentire sabato prossimo il recupero della 4a di ritorno tra gli stessi scaligeri e la Cucine Lube sul campo dell’AGSM Forum. Gli emiliani occupano la settima piazza e vengono dalla sconfitta contro Perugia rimediata sabato all’Unipol Arena nella Semifinale di Coppa Italia, sfida in cui gli uomini di Lorenzo Bernardi non hanno sfigurato. Nel settimo faccia a faccia (4-2 i precedenti) la Gas Sales vanta nel roster quattro ex veronesi: Caneschi, Cester, Holt e Stern.

A presentare il match Adis Lagumdzija, opposto Gas Sales Bluenergy Vol-ley Piacenza: “Dopo l’esperienza nella Coppa Italia, dove ci siamo battuti bene, torniamo ora alla Superlega con l’ultima di campionato. Ci troveremo di fronte Verona e dobbiamo giocarcela bene mantenendo un alto livello per guadagnarci una buona posizione per i Play-off”.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Enrico Cester a Verona nel 2019/20; Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10; Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.

