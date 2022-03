“Genitori informati del corso di educazione sessuale al Colombini. La famiglia ha il primato educativo”

“Mi preme sottolineare che il progetto di educazione sessuale non è un’iniziativa esclusiva della nostra scuola, ma bensì un progetto, come ce ne sono tanti altri, proposto dalla Consulta degli Studenti. Suppongo quindi che sia stato attivato anche in altre scuole della città, dato che la Consulta è un organo legittimo, che opera con progetti trasversali a tutti gli istituti”.

Così la preside del liceo “Colombini” Monica Ferri interviene sulla polemica innescata dal comitato piacentino del Family Day, il quale ha portato all’attenzione l’iniziativa di un gruppo di famiglie dell’istituto piacentino che si sono rivolte all’Ufficio Scolastico Provinciale per “dire no al corso di educazione sessuale tenuto da Arcigay Piacenza Lambda”. Secondo il Family Day, la scuola non avrebbe rispettato le disposizioni ministeriali relative all’acquisizione del “consenso informato nel caso di attività extracurricolari” per cui “le famiglie devono essere tempestivamente informate di attività facoltative tenute dalla scuola in aggiunta ai normali programmi di studi”.

La preside Ferri, in tal senso, precisa di aver “inviato due comunicazioni ai genitori degli studenti sull’avvio del corso, regolarmente approvato precedentemente dal consiglio di istituto. Ovviamente ribadendo la possibilità di non far partecipare i figli, in quanto la famiglia ha sempre il primato educativo”.

“Anche se riconosco – aggiunge – che le tempistiche sono state piuttosto strette. Proprio per ciò ho sollecitato che in futuro le proposte arrivino con adeguato anticipo, così da non causare disagio agli studenti, alle famiglie e alla scuola stessa”.

Ad aderire all’iniziativa non sono stati tutti gli studenti. “Il corso è partito solo in 17 classi, ma era stato proposto a molte altre – afferma la preside -. Questo dimostra che c’è massima libertà: due famiglie, che erano perplesse sulle modalità in cui sarebbe stato trattato il tema, hanno deciso di non far partecipare i figli. Sono i ragazzi a decidere, tramite i rappresentanti, quali progetti seguire”.

Nonostante le polemiche, il corso andrà avanti. “Al momento – informa la dirigente – si sono svolti due incontri e nelle prossime settimane sono in programma gli altri due, che si terranno regolarmente”.

Poco prima dell’intervento della preside, Arcigay e Centro Tice, realtà coinvolta nel primo incontro di educazione sessuale, hanno risposto alla lettera del Family Day, evidenziando “l’assoluta necessità di portare avanti questo progetto” e l’importanza di “informare, in modo scientifico e corretto, sui temi della crescita sessuale dell’adolescente, dell’identità e orientamento sessuale, dell’utilizzo del preservativo e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate”.