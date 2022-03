Giornata della donna, le iniziative della Polizia di Stato contro la violenza di genere

Giornata della Donna, le iniziative della Polizia di Stato a Piacenza per combattere la violenza di genere.

Nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, martedì 8 marzo, dalle 15 alle 18 in piazza Cavalli (sotto i portici di Palazzo Gotico) sarà presente uno stand informativo con personale della Polizia di Stato che accoglierà la cittadinanza, consegnerà opuscoli dedicati e metterà a disposizione le proprie competenze sull’argomento a chi lo richiederà. Dalle 9 alle 12 – presso il posto fisso di Polizia del Polichirurgico – sarà presente la dottoressa Giovanna Bueti, psicologa della Polizia di Stato, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti, che sarà a disposizione per un momento di ascolto.