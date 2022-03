Gita per la terza età alla scoperta di Brescia. Da lunedì 14 possibile prenotarsi

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone, per mercoledì 30 marzo, un nuovo appuntamento destinato agli over 65 residenti in città: un’interessante gita alla scoperta di Brescia.

La giornata sarà scandita da due momenti principali: la visita al Museo di Santa Giulia, caratterizzato da uno stretto legame tra l’edificio e i reperti esposti, e un percorso nel centro storico della città. Filo rosso di questa camminata nel cuore di Brescia, accompagnata dalla costante presenza di guide turistiche, sarà l’evoluzione storica della città, dalle sue origini romane fino ai giorni nostri, in una sorta di ideale viaggio nel tempo che toccherà, tra gli altri, piazza del Foro, le due Cattedrali, l’orologio astronomico e piazza Vittoria.

A partire da lunedì 14 marzo, sarà possibile iscriversi, sino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando all’Ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523-492724 e 0523-492743 – cui è possibile rivolgersi anche per ulteriori informazioni – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il costo di partecipazione è pari a 20 euro e prevede pranzo libero per i partecipanti. Al momento dell’iscrizione verrà assegnato l’appuntamento per il versamento anticipato della quota, che non potrà essere restituita in caso di rinuncia.

Le iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anti Covid. Per partecipare è necessario presentare il Green Pass rafforzato e indossare una mascherina FFP2 che, conformemente alla normativa, sarà richiesta anche sul pullman durante il viaggio.